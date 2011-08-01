《交易视点》中国信用债抄底时机未到,资金和违约风险等仍将施压--中金

路透北京8月1日电---中国大型投行--中金公司最新中国信用策略周报认为，虽然银行间短融中票绝对收益率已超过或接近08年历史高点，交易所城投债绝对收益率已回到历史高点，但下半年资金面以及负面信用事件等仍会施压信用债，抄底时机尚未到来.

**银行间：历史高点并不可靠**

资金面持续紧张引发的去杠杆压力以及负面信用事件频发导致7月以来信用债市场经历了大幅调整，短融中票收益率升幅普遍达到30-80bp，超过了基准利率的升幅，并且绝对收益率已超过或接近08年历史高点。

我们认为以历史高点作为判断本轮调整终点的依据值得商榷，未来存在创新高的可能。

首先，信用债市场发展历史不长，并且处于持续扩容的过程中，而银行信贷却持续收缩，这种融资结构的调整意味着两者之间的差距会逐步缩小，而信用债收益率目前与贷款利率相比仍偏低，企业的发债需求依然旺盛。

其次，银行信贷结构趋于短期化，企业从银行获得长期资金的难度越来越大，对中长期债券融资的依赖性会越来越强。即使信用债收益率不会再创新高，收益率也难以快速回落，下半年都可能维持在高位。

第三，投资者对于违约风险的担忧情绪难以在短时间内消除，下半年负面信用事件可能还会频繁发生，外部评级也存在下调可能。其次，下半年资金紧张情况难以明显改善，加上理财期限错配操作面临规范，高收益品种去杠杆风险仍然较高，短期也可能殃及流动性较好的高评级品种。

我们建议投资者暂时回避低等级品种，以高等级债券为主，但配置节奏要放慢，在目前信用债期限结构十分平坦的情况下，应优先配置短融。

上周新发短融推荐AAA级沪电气和天津港，新发中票推荐3年期AAA三峡，对流动性要求不高的投资者可适当配置5年期AA海正集，对主体资质要求不高的投资者也可适当考虑江苏中小集合票据。

**交易所：城投债抄底为时尚早**

交易所本轮调整始自5月下旬，其中城投债调整幅度已超过过去历次大调整，并且绝对收益率已回到历史高点，而公司债和分离债相对抗跌，收益率升幅小于历次大调整。

从前几次调整的经验来看，城投债收益率升至7.5%以上都是建仓博反弹的较好时机，但我们认为本次城投债的调整可能会是一个漫长的过程，不建议过早介入。

首先，在中央政府没有对地方政府债务问题上给出一个系统性的解决方案之前，市场的谨慎心态不会因为个别债券的违约风险化解而迅速消失，但在地方政府债务没有暴露出偿付问题时，中央政府出于道德风险似乎也并不急于采取具体的保护措施。

其次，基金的信用债仓位和杠杆率都处于历史高位，去杠杆过程并未结束。

第三，地方融资平台从银行进行贷款展期越来越困难，更依赖于通过债券实现资金周转，所以对较高的发行利率也可以接受，不会因为融资成本高而不愿意发债。

近期公司债发行利率持续攀升，投资者仍应采取缓慢配置的策略，上周两支公司债发行利率均高于同评级中票，推荐资质较好的深高速债。

**评级调整：高速公路AAA级发行人增多**

评级延续上调趋势，但频率略有放缓，最近三周评级调整行动共9次，全部为主体评级上调1档，中金评分均维持不变。

AAA级高速公路发行人已从经济发达省及直辖市级运行商扩展至财务指标较好的上市公司。

在评级区分度降低的情况下，我们建议投资者加强个券甄选，关注资产盈利效率偏低且债务负担和投资压力持续加重的高速公路发行人的再融资和流动性风险。(完)

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