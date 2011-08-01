版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 10:38 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月1日-8月8日

(除特别说明,均为GMT时间)

8月1日(一)

无重要经济事件预告.

8月2日(二)

维也纳--石油输出国组织(OPEC)发布石油市场月报.

纽约--巴西-美国商会举行"年中经济与政治前景"研讨会.

卢布尔雅那--斯洛文尼亚央行举行政策委员会会议.

8月3日(三)

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行货币政策会议,并通过通胀报告.

8月4日(四)

布拉格--捷克央行管理委员会举行议息会议,发布声明(1100)并举行记者会(1230).

哈拉雷--津巴布韦央行总裁Gideon Gono公布半年度货币政策声明.

8月5日(五)

马尼拉--菲律宾央行发布2011年第二季通胀报告.

约翰内斯堡--南非央行副总裁Daniel Mminele在路透年度经济人物评选活动上讲话(0600).

8月8日(一)

暂无重要经济事件预告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李春喜;审校 戴素萍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐