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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 10:36 BJT

〔菲律宾经济〕央行称披索兑美元料仍将大致保持平稳

路透马尼拉8月1日电---菲律宾央行总裁泰谭柯周一称,披索兑美元料仍将大致保持平稳,预期将维持该国的低利率环境.(完)

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