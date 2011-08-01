〔中国数据〕7月汇丰制造业PMI一年来首度跌破50,疲弱迹象显现(更新版)

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* 7月汇丰制造业PMI终值一年来首度跌破荣枯分水岭

* 产出分项跌至48,创2009年3月来新低

* 紧缩政策和外部需求疲软下,制造业现萎缩

路透北京8月1日电---汇丰(HSBC)发布的中国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值,一年来首度跌破荣枯分水岭,并创28个月新低,显示中国紧缩政策效应持续释放和外部需求疲软背景下,制造业疲弱迹象显现.

汇丰周一公布的数据显示,7月制造业PMI下滑至49.3,略优于一周前发布48.9的初值数据,但低于6月终值50.1.PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标.

"终值尽管优于初值,但仍是跌至50.0临界值下方.这证明在持续紧缩和外部需求疲软的背景下,制造业增长动力在放缓."汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌称.

但他并不认为应当过度担忧当前中国制造业增速.他指出,目前PMI水平仍与12-13%工业增速保持着相符的步调,这样就为中国政府在三季度管理通胀,持续紧缩政策预留了空间.

从7月汇丰制造业PMI的分项数据看,产出指数继6月跌破50.0临界值後,本月继续下滑,来到47.99的低位,为2009年3月来的新低.机械维护、电力和原料供应紧张是导致产出下滑的原因。

此外,经季节性调整的新出口订单指数已连续三个月低于50.0临界值,说明新出口业务量收缩.而因市场潜在需求持续减弱,中国制造业的新业务增速放缓至接近停滞状态.

价格方面,制造业厂商表示,7月份成本涨幅虽然略大于上月,但仍算温和.成本负担上升的原因普遍与原料价格上涨有关,另一方面,制造业的成品价格仅有轻微涨幅,且已回落至一年以来最低.

PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.

周一稍早公布的中国官方7月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至50.7,为连续第四个月回落,但则远优于路透调查中值50.1.尽管数据显示中国经济仍处回调过程,但增长率变化则总体呈平稳回调态势.[ID:nCN1866343]

以下为过去一年的汇丰中国制造业PMI数据:

2011年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月 8月 7月

PMI 49.3 50.1 51.6 51.8 51.8 51.7 54.5 54.4 55.3 54.8 52.9 51.9 49.4 (完)