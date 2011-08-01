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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 10:54 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月1日-8月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月1日(一)

华盛顿--美国商品期货交易委员会(CFTC)和证券交易委员会(SEC)人员主持关于多德弗兰克(Dodd-Frank)法案国际问题的圆桌会议(1300).

8月2日(二)

华盛顿--美国国会上调14.3万亿(兆)美元举债上限的最後期限.

悉尼--澳洲央行委员会会议.0430GMT公布利率决议.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.

8月3日(三)

伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至8月4日).

华盛顿--CFTC召开第三次规则制定会议.

8月4日(四)

东京--日本央行货币政策会议(至8月5日).

法兰克福--欧洲央行管委会会议,1145GMT公布利率决议.1230召开新闻发布会.

8月5日(五)

东京--日本央行货币政策会议(最後一日).

8月6日(六)

乔治亚州雅典市--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在乔治亚大学作开学典礼演讲(1330).

8月8日(一)

东京--日本央行公布月报.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李春喜;审校 艾茂林

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