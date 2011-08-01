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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 10:59 BJT

〔美国金融〕日本财相欢迎美国债务问题进展,称仍将关注汇市--时事社

路透东京8月1日电---时事社周一报导,日本财务大臣野田佳彦表示,他对美国债务问题取得进展表示欢迎,并称他仍将密切关注外汇市场.

美元兑日圆JPY=交投于77.63日圆附近,日内上涨逾1%,上周五曾触及四个月低位.(完)

--编译 丁琦;审校 白云

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