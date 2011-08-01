《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透北京8月1日电---以下为中国国家统计局公布宏观经济指标,以及海关公布外贸进出口
快讯的日程:
公布日期 经济指标 数据日期
8月
8/9 工业生产者出厂价格指数(PPI) 7月
居民消费价格指数(CPI) 7月
固定资产投资 7月
社会消费品零售总额 7月
工业增加值 7月
8/10 进出口贸易数据 7月
8/18 统计局发布房地产价格统计信息 7月
8/27 规模以上工业企业利润 1-7月
9月
9/9 工业生产者出厂价格指数(PPI) 8月
居民消费价格指数(CPI) 8月
固定资产投资 8月
社会消费品零售总额 8月
工业增加值 8月
9/10 进出口贸易数据 8月
9/18 统计局发布房地产价格统计信息 8月
9/27 规模以上工业企业利润 1-8月
10月
10/13 企业景气状况季度报告 9月
10/13 企业家信心指数季度报告 9月
10/13 进出口贸易数据 9月
10/14 工业生产者出厂价格指数(PPI) 9月
居民消费价格指数(CPI) 9月
10/18 前三季度国民经济运行情况新闻发布会
其中:
固定资产投资 9月
社会消费品零售总额 9月
工业增加值 9月
10/18 统计局发布房地产价格统计信息 9月
10/27 规模以上工业企业利润 1-9月
11月
11/9 工业生产者出厂价格指数(PPI) 10月
居民消费价格指数(CPI) 10月
固定资产投资 10月
社会消费品零售总额 10月
工业增加值 10月
11/10 进出口贸易数据 10月
11/18 统计局发布房地产价格统计信息 10月
11/27 规模以上工业企业利润 1-10月
12月
12/9 工业生产者出厂价格指数(PPI) 11月
居民消费价格指数(CPI) 11月
固定资产投资 11月
社会消费品零售总额 11月
工业增加值 11月
12/10 进出口贸易数据 11月
12/18 统计局发布房地产价格统计信息 11月
12/27 规模以上工业企业利润 1-11月
注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新.
详情请查看国家统计局网站
2.主要工业品出厂价格每月11日、26日公布;大中城市主要食品价格每月
4日、14日、24日公布,法定节假日顺延.
3.由中国人民银行公布的货币供应量,以及
商务部公布的外商直接投资数据一般于每月10日-15日出炉.
4.规模以上工业企业利润:从2011年起,全国规模以上工业企业起点标准由
原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2,000万元.且为全
国范围的全面调查,不再有24个地区数和全国数之区别.(完)
--整理 苏丹
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。