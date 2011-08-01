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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 12:12 BJT

男子400米个人混合泳罗切特夺第五金

(本文由路透中文网编译提供)

美国名将罗切特在上海游泳世锦赛上一举斩获五枚金牌。他的个人项目第四金、共第五枚金牌是在男子400米个人混和泳项目中摘得。罗切特在决赛中一路保持领先地位，最终以4分07秒13夺冠。另外一位美国选手克拉利以4分11秒17摘银，日本选手堀 裕4分11秒98排第三。(完)

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