《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译提供)
周日在WTA顶级巡回赛--斯坦福西部银行赛女单决赛中，小威廉姆斯以7-7与6-1击败赛会三号种子、法国选手巴托丽，获得复出後的首个冠军头衔，比赛用时仅仅1小时22分。小威赛後表示：“我这周非常努力。我想好好把握这次（硬地）比赛。感觉很不错。”(完)
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
路透香港11月18日 - 高盛首席亚太经济分析师Andrew Tilton表示，美元走坚对日本有利，即使特朗普当选美国总统加深了亚洲经济展望的不确定性。
路透新加坡11月18日 - 道富环球投资管理(SSgA)指出，亚洲债券投资应有心理准备，后市将有更多剧烈震荡，至少持续到2017年第一季，届时，美国总统当选人特朗普的政策，是否会反映竞选期间的反全球化言论，料将更加明朗。