(本文由路透中文网编译提供)

周日在WTA顶级巡回赛--斯坦福西部银行赛女单决赛中，小威廉姆斯以7-7与6-1击败赛会三号种子、法国选手巴托丽，获得复出後的首个冠军头衔，比赛用时仅仅1小时22分。小威赛後表示：“我这周非常努力。我想好好把握这次（硬地）比赛。感觉很不错。”(完)