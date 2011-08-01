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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 11:24 BJT

《全球市场》股市跳涨但金价下滑,因美国债务谈判达成协议

* 标准普尔股指期货升1.4%,亚洲股市升1.7%

* 安全交易被解除,日圆全面下跌

* 奥巴马:两党达成减赤协议

* 标普是否无论如何都会调降美国债信评等?

* 金价从纪录高位处回落,但欧洲问题或提供支撑

* 香港股市汇丰控股股价升2%

路透新加坡8月1日电---股市周一走强,金价及日圆则下跌,美国华府在最後时刻达成协议避免违约後,投资者削减安全交易仓位,但美国最高的债信评级仍可能被调降.

上调美国举债上限的计划周末未在国会通过.经历这样一个紧张的周末後,美国总统奥巴马宣布两党领导人达成在未来10年内削减1万亿(兆)美元预算赤字的协议,并可能实施规模为1.4万亿美元的额外节支措施.[ID:nCN1842223]

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