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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 11:15 BJT

〔标题新闻〕知情人士:前友邦保险执行长Mark Wilson拟募资竞购Aviva非核心新兴市场业务--FT

注:FT为英国金融时报

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:mL3E7J1094]

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