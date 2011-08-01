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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 11:23 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元扬升,受美国债务协议和中国PMI数据鼓舞

路透悉尼8月1日电---新西兰元周一创30年新高,澳元兑美元扬升,此前美国总统奥巴马宣布,国会领导人已经达成协议以避免债务违约.[ID:nCN1866197]

该消息提振风险偏好,商品货币领涨,尽管尚不清楚美国削减开支幅度是否足以避免信用评级下调.

"鉴于我们仍等待美国财政整顿计划的细节,我们将非常谨慎,"RBC Capital Markets驻香港资深外汇策略师Sue Trinh指出.

新西兰元兑美元NZD=D4触及0.8842的高位,为1981年5月中旬以来首见,当时新西兰元汇率由该国央行控制,而澳元兑美元AUD=D4升0.5%至日高1.1060,非常迫近其29年峰值.

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