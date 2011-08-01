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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 11:26 BJT

〔香港个股〕中国证监会周三审核长城汽车发行不超过3.04亿A股申请(更新版)

(新增证监会公告,更多细节及股价)

* 证监会周三审核长城汽车A股发行申请

* 长城汽车拟发行不超过3.04亿A股

* 发行後将在上证所上市

路透香港/上海8月1日电---中国证监会周三将审核长城汽车(2333.HK)的A股发行申请,长城汽车计划发行不超过3.04亿股A股.消息公布後,长城汽车周一在香港股市上涨近3%.

中国证监会网站显示,证监会发审委周三将召开工作会议,审议长城汽车的A股发行审请.

去年10月,长城汽车曾公告称,拟申请在上海发行不超过1.21697亿股A股,相当于现有股本11.11%,及经扩大後股本10%的股份.不过今年初公司每10股转增15股,公司拟发行新股数量相应增加.本次拟发行新股量仍占经扩大後股本的10%.

作为国内主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商--长城汽车(2333.HK)上周五发布公告称,公司计划用4.1亿元用作年产10万台柴油发动机项目,5.7亿元用作年产30万台发动机项目,以及5.7亿元用作汽车车桥及制动器项目等,总投资额约31.7亿元.

公告称,倘若扣除发售开支後,A股发行所得款项不足以应付上述项目所需资金,则将以内部资源或银行贷款拨付不足差额;若扣除发售开支後,所得款项超过上述项目所需实际资金,则馀额将作补充公司营运资金之用.

长城汽车A股发行後,将在上海证券交易所上市.

公告并提醒投资人称,建议A股发行须获得中国证监会的批准,并不保证建议A股发行一定会进行.

长城汽车此前公告称,2011年中期净利同比增长逾80%,因销量增加.[ID:nCH0069701].长城汽车周一尾段报12.08港元,涨0.32港元,或2.72%.(完)

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--记者 黄运涛/林琦; 审校 黄凯

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