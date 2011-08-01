〔日本债市〕公债期货下跌,因美国两党达成减赤协议提振风险偏好

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透东京8月1日电---日本公债期货周一在触及八个半月高位後回落,因市场人士对股市的兴趣重燃,此前美国总统奥巴马宣布,民主党和共和党已经就减赤达成协议,这将使美国避免违约.[ID:nCN1865949]
10年期日本公债9月期约2JGBv1早盘收跌0.04点,报141.79,此前高开,报141.95,为去年11月18日以来最高.
日股日经指数.N225周一一度上涨2%,至10,000点上方,为三个交易日来首次升破万点大关.
"日本公债跌势一直受限,部分因为受到美国公债上周五涨势的支撑,此外我们现在还无法确定美国两党所达成的协议是否能获得国会通过,"SMBC Nikko Securities的首席策略师末泽豪谦称.
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。