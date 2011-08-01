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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 11:26 BJT

〔日本债市〕公债期货下跌,因美国两党达成减赤协议提振风险偏好

路透东京8月1日电---日本公债期货周一在触及八个半月高位後回落,因市场人士对股市的兴趣重燃,此前美国总统奥巴马宣布,民主党和共和党已经就减赤达成协议,这将使美国避免违约.[ID:nCN1865949]

10年期日本公债9月期约2JGBv1早盘收跌0.04点,报141.79,此前高开,报141.95,为去年11月18日以来最高.

日股日经指数.N225周一一度上涨2%,至10,000点上方,为三个交易日来首次升破万点大关.

"日本公债跌势一直受限,部分因为受到美国公债上周五涨势的支撑,此外我们现在还无法确定美国两党所达成的协议是否能获得国会通过,"SMBC Nikko Securities的首席策略师末泽豪谦称.

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