〔中国票据市场〕转贴利率整体变动不大,严厉监管下"有价无市"

路透上海8月1日电---中国票据市场转贴利率报价周一整体变动不大.各家银行对信贷额度的控制并未随着月初的到来而明显松懈,加之严厉监管下出票渠道受控,票据利率继续维持相对高位.且交易稀松,市场呈现"有价无市"之态.

"有价无市的感觉,主要还是监管比较严.(这个情况)至少要到9月底,不可能监管突然就放松了,"北京一银行交易员表示.

他指出,每季度,监管层会根据政策调控效果决定下一步走向.如果9月份调控效果不佳,强力监管或仍会继续.

对于未来的监管力度,华南一银行交易员则认为,"(监管)好像是有点要松的感觉,但是(不确定性)变化还比较大.或许会松一点,但是肯定没办法像之前那麽去做."他并预计,8月份票据市场利率水平不会再高过6、7月份.

中国银行业监督管理委员会主席刘明康在年中工作会议上表示,下半年要严肃查处违规开展票据业务合作"绕规模"等问题.[ID:nCT0470389]

中国大型票据专营机构--农业银行票据营业部最新报告称,本周银行间市场资金面将持续紧张,票据市场利率将高位振荡,市场交投趋于平稳.[ID:nCN1867445]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.3350/7.8020 8.7494/8.1750 9.2645/8.5152

上日 8.3235/7.7920 8.7432/8.1655 9.2427/8.4912

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变动 +1.15bp/+1.00bp +0.62bp/+0.95bp +2.18bp/+2.40bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价略有上行**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.9303%,较上日的6.9250%略有上行.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.6680/3.6060 3.3991/3.3392

上日 3.6810/3.6190 3.4086/3.3546

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)