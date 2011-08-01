版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 11:44 BJT

〔标题新闻〕印尼央行预计,美国达成债务协议後,资金流入印尼及印尼卢比升值的速度都将放缓

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nJ9E7IC00Y]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐