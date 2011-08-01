〔新债招标〕中国三年期地方债需求好转全部招满,中标利率4.07%(更新版)

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* 三年期地方债中标利率4.07%

* 全部招满,投标倍数1.45倍

* 地方债忧虑得到一定宣泄,及单只品种发行致需求回升

路透上海8月1日电---虽然中国地方政府债务忧虑仍在,但较国债溢价颇多的地方政府债券本周重新获得了机构投资者的认可.财政部周一代理招标的三年期地方债全部招满,中标利率较上次走升14个基点(bp)至4.07%.

交易员指出,考虑到国家信用的支持,对地方债的偿债能力其实并不需要担忧.在市场悲观情绪宣泄之後,地方债的需求自然会有所好转.

业内人士稍早透露,中国财政部上午代理招标的226.6亿元人民币三年期固息地方政府债,中标利率为4.07%,投标倍数为1.45倍.

北京一银行交易员称,本期债的需求还算不错,虽然中标利率较上次涨了,但较同期二级市场升幅为小.

另外,"上次是(三年和五年)两期债一起发,在市场不好的时候可能大家更想要(期限)长一点的,这次只有三年的,没得选,我觉得这也是需求回升的重要原因."他说.

业内一般将地方债参考国债定价.而中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,三年期固息国债最新收益率为3.7126%,利差约为36个bp.

本期债为今年第三期地方政府债,按年付息,合并发行、合并托管上市交易.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.8月2日开始发行并计息,8月4日发行结束,8月8日起上市交易.

财政部此前公告称,8月初将代理招标发行安徽等七省市地方政府债券,总额446.6亿元,期限分为三年和五年.除今日(8月1日)外,财政部还将于8月8日代理招标发行220亿元地方债,期限五年.[ID:nCN1137978]

财政部7月11日代理招标了今年首批两期地方政府债券,因地方政府债务忧虑升温,中标利率不仅远高于市场预期,其中的三年期品种甚至未能招满,中标利率3.93%.[ID:nCN1830011]

中国政府自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元.(完)