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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 11:36 BJT

〔中国债市动态〕现券收益率走稳,资金面回暖助升买气但前景仍不乐观

路透上海8月1日电---中国银行间债市周一现券收益率早盘波动不大,外汇占款和月末存款增多等多重原因,帮助资金面暂时回暖,中长期券种买气继续回升,但收益率尚未有明显变化.

交易员并指出,美国两党缠斗已久的债务上限问题曙光渐显,但市场对其前景仍不乐观,并可能导致中国央行继续收紧银根,对债市长期仍将不利.

"如果美国国债上限问题不解决,经济下滑风险还是有的,就怕到时候再来个QE3(第三轮量化宽松政策),这样的话国内货币政策放松的可能性就小了",上海一券商交易员认为.

他指出,这意味着央行可能继续上调存款准备金率,为不堪重负的资金面雪上加霜.

但上海一银行交易员则较为乐观,他认为美国就债务问题达成一致并无悬念,即便QE3出台中国央行亦能顺利对冲流动性.不过货币市场利率可能因此长期居高不下,三季度国内债市仍不乐观.

美国总统奥巴马此前宣布,美国在最後关头达成协议来提高举债上限并避免违约.且美国财政部认为,就算国会未能在周二的最後期限前拉高举债上限,政府也无需在周日宣布财政应急计划.

剩馀期限近10年的国债110015券tCN110015=CFXS最新成交收益率4.05%,与上日主要成交区间相差不远.

此外,交易员并指出,信用债方面,城投债依然抛压沉重,但市场上买盘几乎绝迹,市场对城投债风险问题十分关注.(完)

--发稿 曾菱; 审校 黄凯

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