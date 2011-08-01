《中国2011年已发行金融债一览表》--8月1日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海8月1日电---以下为中国2011年政策性银行以及其他金融机构已发行金融债的具体情况:
一、国家开发银行
人民币债券
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债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率
一期 1月 150 7 3.95%
二期 1月 150 7 3.41%(基本利差66个bp,一年定存基准)
三期 1月 296.3 3 3.70%
四期 1月 150 5 3.31%(基本利差56个bp,一年定存基准)
五期 1月 100 5 4.04%
六期 1月 197.3 3 4.09%(基本利差-10个bp,三个月Shibor基准)
七期 1月 100 10 3.60%(基本利差85个bp,一年定存基准)
八期 2月 200 10 4.62%
九期 2月 200 30 4.83%
十期 2月 195.5 7 3.70%(基本利差70个bp,一年定存基准)
11期 2月 160 7 4.33%
12期 2月 100 5 4.65%(基本利差-15个bp,三个月Shibor基准)
13期 3月 100 30 4.83%(第九期增发债,中标收益率4.8087%)
14期 3月 200 5 3.99%
15期 3月 200 3 3.83%
16期 3月 200 7 4.25%
17期 3月 200 7 4.05%(基本利差-15个bp,三个月Shibor基准)
18期 3月 200 5 4.02%
19期 3月 200 5 3.72%(基本利差72个bp,一年定存基准)
20期 3月 150 10 4.50%
21期 3月 200 5 4.08%(基本利差-15个bp,三个月Shibor基准)
22期 4月 300 1 3.35%
23期 4月 150 7 4.00%(基本利差75个bp,一年定存基准)
24期 4月 200 3 3.83%
25期 4月 200 5 3.90%(基本利差65个bp,一年定存基准)
26期 4月 100 10 4.44%
27期 4月 100 10 3.91%(基本利差-35个bp,三个月Shibor基准)
28期 4月 150 10 4.62%(第八期增发)
29期 4月 200 10 4.10%(基本利差85个bp,第七期增发)
30期 5月 200 5 3.84%(基本利差59个bp,一年定存基准)
31期 5月 150 10 4.2956%(中标收益率)
(2008年第五期10年固息债增发债)
32期 5月 150 7 4.3023%(中标收益率,对应利差-20bp,3月Shibor基准)
(2009年第五期七年浮息债(三个月Shibor基准)增发债)
33期 5月 200 5 3.84%(基本利差59个bp,一年定存基准)
34期 5月 100 1 3.40%
35期 5月 200 7 4.37%
36期 6月 150 7 4.42%(基本利差-20个bp,三个月shibor基准)
37期 6月 150 7 4.05%(基本利差80个bp,一年定存基准)
38期 6月 200 10 4.61%
39期 6月 150 1 4.04%(基本利差79个bp,一年定存基准)
40期 6月 200 5 4.33%
41期 7月 150 10 4.62%
42期 7月 150 1 4.10%
43期 7月 200 5 4.39%
总计 7,399.1
二、农业发展银行
债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率
一期 1月 200 3 3.60%
二期 1月 150 5 4.46%(基本利差-10个bp,三个月shibor基准)
三期 2月 150 3 3.88%
四期 3月 250 5 3.99%
五期 3月 250 7 3.78%(基本利差78个bp,一年定存基准)
六期 3月 250 3 3.82%
七期 4月 250 5 4.04%
八期 4月 250 2 3.65%
九期 5月 150 1 3.33%
10期 6月 282.2 5 4.18%
11期 6月 250 7 4.59%
12期 7月 300 5 4.36%
*13期 7月 200 3 4.50%
总计 2,932.2
三、进出口银行
债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率
一期 2月 150 5 3.65%(基本利差65个bp,一年定存基准)
二期 2月 150 3 3.83%
三期 3月 200 2 3.63%
四期 3月 129 7 3.72%(基本利差72个bp,一年定存基准)
五期 3月 200 3 3.80%
六期 3月 200 5 4.02%
七期 5月 200 2 3.65%
八期 5月 150 1 3.50%
九期 5月 193.2 5 3.87%(基本利差62个bp,一年定存基准)
10期 6月 200 3 4.24%
11期 7月 200 7 4.53%
12期 7月 200 2 4.14%
13期 7月 200 3 4.41%(基本利差91个bp,一年定存基准)
14期 7月 200 5 4.60%
总计 2,572.2
四、其他机构
发行机构 债券类型 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 备 注
(亿元人民币)
工商银行 固息次级债 6月 380 20 5.56% 第15年末设发行人赎回权
(601398.SS)(1398.HK)
泰隆银行 固息次级债 6月 3.5 10 7.30% 第五年末设发行人赎回权
兴业银行 固息次级债 6月 100 15 5.75% 第10年末设发行人赎回权
(601166.SS)
广发银行 固息次级债 6月 30 10 5.79% 第五年末设发行人赎回权
农业银行 固息次级债 6月 500 15 5.30% 第10年末设发行人赎回权
成都银行 固息次级债 5月 24 10 7.00% 第五年末设发行人赎回权
上海银行 固息次级债 5月 25 10 5.6%
25 15 5.8%
中国银行 固息次级债 5月 320 15 5.30% 第10年末设发行人赎回权
(601988.SS)(3988.HK)
深发展 混合资本债 4月 36.5 15 7.50% 第10年末设发行人赎回权
徽商银行 固息次级债 3月 40 15 6.55% 第10年末设发行人赎回权
民生银行 固息次级债 3月 60 10 5.50% 第五年末设发行人赎回权
(600016.SS)(1988.HK) 40 15 5.70% 第10年末设发行人赎回权
东亚银行 固息金融债 3月 20 2 4.39%
(中国)
北京银行 固息次级债 1月 35 15 4.90% 第10年末附发行人选择权
(601169.SS)
注:1、*代表新增
2、中国2010年已发行金融债一览表请点选[ID:nCN1524523](完)
--整理 刘昕; 审校 钟华
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金
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