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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 11:53 BJT

《中国2011年已发行金融债一览表》--8月1日

路透上海8月1日电---以下为中国2011年政策性银行以及其他金融机构已发行金融债的具体情况:

一、国家开发银行

人民币债券

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债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率

一期 1月 150 7 3.95%

二期 1月 150 7 3.41%(基本利差66个bp,一年定存基准)

三期 1月 296.3 3 3.70%

四期 1月 150 5 3.31%(基本利差56个bp,一年定存基准)

五期 1月 100 5 4.04%

六期 1月 197.3 3 4.09%(基本利差-10个bp,三个月Shibor基准)

七期 1月 100 10 3.60%(基本利差85个bp,一年定存基准)

八期 2月 200 10 4.62%

九期 2月 200 30 4.83%

十期 2月 195.5 7 3.70%(基本利差70个bp,一年定存基准)

11期 2月 160 7 4.33%

12期 2月 100 5 4.65%(基本利差-15个bp,三个月Shibor基准)

13期 3月 100 30 4.83%(第九期增发债,中标收益率4.8087%)

14期 3月 200 5 3.99%

15期 3月 200 3 3.83%

16期 3月 200 7 4.25%

17期 3月 200 7 4.05%(基本利差-15个bp,三个月Shibor基准)

18期 3月 200 5 4.02%

19期 3月 200 5 3.72%(基本利差72个bp,一年定存基准)

20期 3月 150 10 4.50%

21期 3月 200 5 4.08%(基本利差-15个bp,三个月Shibor基准)

22期 4月 300 1 3.35%

23期 4月 150 7 4.00%(基本利差75个bp,一年定存基准)

24期 4月 200 3 3.83%

25期 4月 200 5 3.90%(基本利差65个bp,一年定存基准)

26期 4月 100 10 4.44%

27期 4月 100 10 3.91%(基本利差-35个bp,三个月Shibor基准)

28期 4月 150 10 4.62%(第八期增发)

29期 4月 200 10 4.10%(基本利差85个bp,第七期增发)

30期 5月 200 5 3.84%(基本利差59个bp,一年定存基准)

31期 5月 150 10 4.2956%(中标收益率)

(2008年第五期10年固息债增发债)

32期 5月 150 7 4.3023%(中标收益率,对应利差-20bp,3月Shibor基准)

(2009年第五期七年浮息债(三个月Shibor基准)增发债)

33期 5月 200 5 3.84%(基本利差59个bp,一年定存基准)

34期 5月 100 1 3.40%

35期 5月 200 7 4.37%

36期 6月 150 7 4.42%(基本利差-20个bp,三个月shibor基准)

37期 6月 150 7 4.05%(基本利差80个bp,一年定存基准)

38期 6月 200 10 4.61%

39期 6月 150 1 4.04%(基本利差79个bp,一年定存基准)

40期 6月 200 5 4.33%

41期 7月 150 10 4.62%

42期 7月 150 1 4.10%

43期 7月 200 5 4.39%

总计 7,399.1

二、农业发展银行

债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率

一期 1月 200 3 3.60%

二期 1月 150 5 4.46%(基本利差-10个bp,三个月shibor基准)

三期 2月 150 3 3.88%

四期 3月 250 5 3.99%

五期 3月 250 7 3.78%(基本利差78个bp,一年定存基准)

六期 3月 250 3 3.82%

七期 4月 250 5 4.04%

八期 4月 250 2 3.65%

九期 5月 150 1 3.33%

10期 6月 282.2 5 4.18%

11期 6月 250 7 4.59%

12期 7月 300 5 4.36%

*13期 7月 200 3 4.50%

总计 2,932.2

三、进出口银行

债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率

一期 2月 150 5 3.65%(基本利差65个bp,一年定存基准)

二期 2月 150 3 3.83%

三期 3月 200 2 3.63%

四期 3月 129 7 3.72%(基本利差72个bp,一年定存基准)

五期 3月 200 3 3.80%

六期 3月 200 5 4.02%

七期 5月 200 2 3.65%

八期 5月 150 1 3.50%

九期 5月 193.2 5 3.87%(基本利差62个bp,一年定存基准)

10期 6月 200 3 4.24%

11期 7月 200 7 4.53%

12期 7月 200 2 4.14%

13期 7月 200 3 4.41%(基本利差91个bp,一年定存基准)

14期 7月 200 5 4.60%

总计 2,572.2

四、其他机构

发行机构 债券类型 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 备 注

(亿元人民币)

工商银行 固息次级债 6月 380 20 5.56% 第15年末设发行人赎回权

(601398.SS)(1398.HK)

泰隆银行 固息次级债 6月 3.5 10 7.30% 第五年末设发行人赎回权

兴业银行 固息次级债 6月 100 15 5.75% 第10年末设发行人赎回权

(601166.SS)

广发银行 固息次级债 6月 30 10 5.79% 第五年末设发行人赎回权

农业银行 固息次级债 6月 500 15 5.30% 第10年末设发行人赎回权

成都银行 固息次级债 5月 24 10 7.00% 第五年末设发行人赎回权

上海银行 固息次级债 5月 25 10 5.6%

25 15 5.8%

中国银行 固息次级债 5月 320 15 5.30% 第10年末设发行人赎回权

(601988.SS)(3988.HK)

深发展 混合资本债 4月 36.5 15 7.50% 第10年末设发行人赎回权

徽商银行 固息次级债 3月 40 15 6.55% 第10年末设发行人赎回权

民生银行 固息次级债 3月 60 10 5.50% 第五年末设发行人赎回权

(600016.SS)(1988.HK) 40 15 5.70% 第10年末设发行人赎回权

东亚银行 固息金融债 3月 20 2 4.39%

(中国)

北京银行 固息次级债 1月 35 15 4.90% 第10年末附发行人选择权

(601169.SS)

注:1、*代表新增

2、中国2010年已发行金融债一览表请点选[ID:nCN1524523](完)

--整理 刘昕; 审校 钟华

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