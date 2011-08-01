〔中国汇市〕人民币兑美元早盘续上行,市场仍待美债问题最终结果出炉

* 人民币兑美元即期汇价续涨

* 美债问题似将峰回路转,市场仍待最终结果出炉

* 若美债务上限顺利提高,或短暂打压非美货币

* 但长期看美债风险继续累积,美元仍趋势性看空

路透上海8月1日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周一续涨,尽管美国调高债务上限问题似将峰回路转,但在最终结果出炉前,市场仍较为谨慎,虽然人民币盘中再创汇改来新高,但波幅偏窄.

交易员指出,美债上限问题和欧债危机仍是影响国际汇市的主要因素,相比之下,长期看美债面临的风险可能更高,美元受此拖累依旧很难摆脱下行的趋势,人民币也将跟随非美货币延续升值步伐.

北京时间11:42,人民币兑美元即期报6.4353元,上日收盘价为6.4366元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.4399元,上日为6.4442元.

"(美国债务问题)这个事到了最後关口,在没有最後定论之前,大家还在等待,如果最後(美国)短期提升债务上限,短期可能打压非美货币,"华南一银行交易员认为.

不过他指出,即使此次美国债务上限得以提高,但长此下去,美国债务风险仍会进一步累积,这仍将对美元走势构成长期压制,"这次就算解决了,只是延缓了(风险的爆发),美元看跌的可能性更大."

美国总统奥巴马周日宣布,在最後关头就拉高举债上限敲定协议,避免了债务违约.在距离最後期限还有两天的最後关头,白宫和两党国会领袖相互妥协,同意在未来10年削减赤字约2.5兆(万亿)美元的协议.[ID:nCN1842223]

受该进展影响,东京汇市美元兑日圆和瑞郎周一均急升约1%,扩大反弹之势.[FRX/CN]

北京时间11:47,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3670/10,上日尾盘为6.3820元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4200/30元,上日尾盘报6.4280元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)