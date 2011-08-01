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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 11:51 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--8月1日

路透上海8月1日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,

中国各个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、

新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

以下为本周内(2011年8月1日-8月5日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

一.资金占用因素:

1.新股发行

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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

8/1 沪 方正证券 780901 150,000 3.70-3.90 18.50-19.50 平安证券 8/4

8/1 沪 林洋电子 780222 7,500 15.00-18.00 26.52-31.82 广发证券 8/4

8/1 深 金 信 诺 300252 2,700 16.20 32.73 中航证券 8/4

8/2 深 舜天船舶 002608 *3,700 *22.11 *15.68 国信证券 8/5

8/3 深 捷顺科技 002609 不超过3,000 -- -- 招商证券 8/8

8/4 沪 旗滨集团 -- 不超过16,800 -- -- 建银证券 8/9

8/5 深 卫宁软件 300253 不超过1,350 -- -- 招商证券 8/10

8/5 沪 宁波建工 -- 不超过10,000 -- -- 建银证券 8/10

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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,898.68亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1863713]

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2.基金发行

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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注

华安深证300 华安基金 中国银行 建设银行、农业银行等 8/1-8/26

指数基金(LOF)

深证民营ETF 鹏华基金 建设银行 国信证券、平安证券等 7/27-8/26

深证民营ETF 鹏华基金 建设银行 农业银行、光大证券等 7/27-8/26

联接基金

招商安达 招商基金 农业银行 工商银行、招商证券等 7/26-8/26 募集目标上限为50亿人民币

保本混合基金 (不包括募集期利息)

华泰柏瑞信用 华泰柏瑞 中国银行 招商银行、华泰证券等 7/25-8/19

增利债基金(封闭期三年)(LOF)

汇添富黄金 汇 添 富 境内:工商银行 交通银行、光大证券等 7/25-8/25 募集份额目标上限为50亿份

及贵金属基金(LOF)(FOF) 境外:布朗兄弟哈里曼银行 (不包括利息折算的份额)

海富通稳进增利 海 富 通 建设银行 中国银行、长江证券等 7/25-8/19 募集规模为30亿元

分级债券基金(封闭期三年)(LOF) (不包括募集期利息)

金鹰策略 金鹰基金 中信银行 中国银行、银河证券等 7/20-8/26

配置股票基金

纽银新动向 纽银梅隆西部基金 建设银行 国泰君安、中信建投等 7/20-8/16

灵活配置混合基金

金元比联 金元比联 农业银行 民生银行、银河证券等 7/18-8/5 募集规模上限为20亿元

保本混合基金 (不包括募集期利息)

上投摩根强化 上投摩根 建设银行 招商银行、银河证券等 7/18-8/5

回报债券基金

国泰事件驱动 国泰基金 建设银行 工商银行、民生证券等 7/15-8/15

策略股票基金

易方达资源 易 方 达 中国银行 农业银行、国泰君安等 7/18-8/12

行业股票基金

诺安多策略 诺安基金 建设银行 交通银行、国信证券等 7/11-8/5

股票基金

富国低碳 富国基金 招商银行 中国银行、国泰君安等 7/11-8/5

环保股票基金

华宝兴业上证 华宝兴业 中国银行 工商银行、招商证券等 7/11-8/5

180成长基金(ETF)

工银瑞信 工银瑞信 民生银行 交通银行、招商证券等 7/8-8/5

添颐债券基金

天治成长 天治基金 上海银行 工商银行、广发证券等 7/1-8/1

精选股票基金

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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)

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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注

(亿元) (年)

财政部 280 20 记账式国债 7/28-8/1

(2011年第10期续发债)

长江三峡集团 50 3 中期票据 周一

进出口行 200 5 固息金融债 周四

财政部 266.6 3 地方政府债 8/2-8/4

财政部 300 5 记账式国债 8/4-8/8

(2011年第14期续发债)

二.资金投放因素

1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)

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央票到期 正回购到期 合计

240 220 460

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2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)

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发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间

(亿元)

铁道部 短期融资券 100 周六(7/30)

国电集团 短期融资券 125 周四

农发行 浮息金融债 180 周四

(一年定存基准)

注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周日至本周五.

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3.本周新股资金解冻

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简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日

大连电瓷 -- 17.00 -- -- -- -- 8/2

亚夏汽车 -- 22.35 -- -- -- -- 8/3

方正证券 150,000 3.70-3.90 -- -- -- 8/1 8/4

林洋电子 7,500 15.00-18.00 -- -- -- 8/1 8/4

金 信 诺 2,700 16.20 -- -- -- 8/1 8/4

舜天船舶 3,700 22.11 -- -- -- 8/2 8/5

=======================================================================================(完)

--整理 刘昕; 审校 曹巍浩/钟华

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