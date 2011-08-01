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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 12:24 BJT

〔企业并购〕博地能源与安赛乐向Macarthur发起47亿澳元敌意并购

路透悉尼8月1日电---煤矿企业博地能源(Peabody Energy)BTU.N及钢铁制造商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)周一联手向澳洲Macarthur CoalMCC.AX发动47亿澳元(52亿美元)敌意收购.

博地能源与安赛乐米塔尔表示,已提出每股15.50澳元,加上每股0.16元股息的出价.但Macarthur拒绝建议股东接受.博地能源与安赛乐米塔尔在一份联合声明中表示,将把出价直接诉诸Macarthur股东.(完)

--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍

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