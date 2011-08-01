〔理财周报〕中国7月第三期银行理财产品预期最高收益率升至4.25%--社科院

路透北京8月1日电---中国社科院金融中心最新报告显示,7月第三期(7月16日-22日)39家商业银行发行银行理财产品326款,平均委托期限为0.27年,银行提供的平均预期最高收益率为4.25%,预期收益率上升了10个BP,平均委托期限较上期缩短了0.02年.

其中普通类产品有312款,产品的平均委托期限为0.25年,预期最高收益率为4.31%,较上期上升12个BP.结构类产品为12款,平均委托期限为0.76年,预期最高收益率为1.66%,较上期下降55个BP.

本期统计有2款开放式产品发售,产品的预期最高收益为1.4%.

以下是理财产品的不同特点:

--从产品的币种种类来看:

本期人民币产品有278款,占比85%,较上期下降4个百分点.外币类产品有48款,数量较上期略有减少.

--从产品的资产主类来看:

利率类产品发售169款,占比52%,较上期下降5个百分点.混合类产品数量为134款,发售数量较上周增加13款.信用类产品有12款,较上周减少4款.股票类产品增加2款,本期发行6款,汇率类产品的数量由上周的6款减少为4款,股票类产品数量减少为4款,商品类产品有1款.

--从产品的收益类型来看:

非保本浮动收益型产品数量为205款,占比为63%,较上期下降了9个百分点.保本浮动收益型产品数量为69款,保息浮动收益型产品数量为52款,保本浮动收益型产品和保息浮动收益型产品的占比分别为21%和16%.

--从产品委托期限方面来看:

3个月(含)以内的理财产品数量为228款,占比70%,与上期相比下降2个百分点,本期除3个月(含)以内和6至9个月(含)产品数量有所减少之外,其馀各区间产品数量均有所增加.

**普通类产品:债券货币市场和组合资产类居主位**

本期普通类产品的投资仍集中于债券货币市场和组合资产管理两大方向,两类产品数量相当,占到了所有普通类产品的86%,占比较上期各上升了4个百分点.外币债券货币市场类产品数量减少23款,占比下降7个百分点.

除上述三类资产外,本期信贷资产类产品较上期占比下降2个百分点,另外,本期较上期增发票据资产类产品.

本期所有产品的平均期限均不超过半年,信贷资产类产品的平均期限最短,为0.07年,固定收益权类产品的平均委托期限长达0.45年.

固定收益权类产品的平均预期收益率最高,为6.2%,票据资产类产品次之,为5.17%.外币债券货币市场类产品平均收益水平为2.78%,较上期下降24个BP.

从环比表现来看,组合资产管理类产品的平均委托期限有所延长,其馀各类产品的平均委托期限均不同程度缩短,收益水平方面,本期除组合资产管理类产品和外币债券货币市场类产品之外,其他各类产品的平均预期收益水平均不同程度上升,其中固定收益权类产品的升幅为160个BP.

**结构类产品:以利率类产品为主**

结构类理财产品主要投资方向仅有股票市场、汇率市场、利率市场、商品市场.本期股票类产品有6款,汇率类产品有4款,利率类和商品类产品各有1款.

本期的股票类产品由汇丰银行和法兴银行发售,均投资于境外港股.有5款产品的标的涉及股票指数,还有1款挂钩3只农业股票.

汇率类产品全部由中国银行发售,从挂钩标的来看,本期挂钩欧元兑美元和美元兑人民币汇率的产品数量各有1款,美元兑港币产品的数量有2款.

利率类产品只有1款,由渤海银行发售,挂钩标的为美元3M Libor;另外,星展银行发售1款黄金挂钩产品.(完)