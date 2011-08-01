〔中国央行〕继续实施稳健货币政策,保持必要的政策力度

路透北京8月1日电---中国人民银行周一称,坚持把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,继续实施好稳健的货币政策,保持必要的政策力度.

央行称,继续引导金融机构加强利率定价机制建设,推进利率市场化改革.进一步完善人民币汇率形成机制,更多发挥市场供求及篮子货币在汇率调节中的作用.

同时把握好调控的方向、力度和节奏，进一步提高调控的针对性、灵活性和前瞻性.要综合运用利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率和宏观审慎管理等工具组合,保持合理的社会融资规模和节奏.

央行称,进一步执行好差别化住房信贷政策,督促金融机构对符合条件的保障性住房建设项目及时发放贷款,促进房地产市场健康平稳发展.

此外,将稳步推进境外项目人民币融资试点,放开外商直接投资人民币结算,有序推进资本项目开放.

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