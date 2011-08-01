〔投行观点〕中国制造业PMI持续回落,但宏调政策料将不会放松--花旗

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京8月1日电---投资银行花旗周一发布最新研究报告称,尽管中国制造业PMI自去年末便步入跌势,但由于通胀及房地产泡沫仍为当前的主要挑战,预计宏调政策在任何时候都将不会全面放松.
今日稍早公布的中国官方7月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至50.7,为连续第四个月回落,但则远优于路透调查中值50.1.尽管数据显示中国经济仍处回调过程,但增长率变化则总体呈平稳回调态势.[ID:nCN1866343]
花旗称,7月官方PMI优于其预期,且新订单指亦于今年3月来首现增长.由经济仍处于政策引发的放缓过程中,但几乎没有硬着陆的迹象.
"稳定的国内外需求将有助于防止经济增长大幅下滑",花旗并预计,"政府或将有针对性的出台政策以帮助中小企业".
而主要反映中小企业情况的汇丰(HSBC)7月制造业采购经理人指数(PMI)终值,则于一年来首度跌破荣枯分水岭,并创下28个月新低.[ID:nCN1866441](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。