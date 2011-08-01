〔新闻稿〕中国央行称继续实施稳健货币政策,把稳定物价作为调控首要任务

(以下为中国人民银行8月1日公布的分支行行长座谈会的新闻稿全文)

继续实施好稳健的货币政策 促进国民经济平稳较快发展

7月31日至8月1日，中国人民银行分支行行长座谈会在河南郑州召开。会议认真贯彻落实党中央、国务院关于当前经济形势和下半年经济工作的决策部署，全面分析了当前国内外经济金融形势，研究部署了人民银行下半年工作重点。人民银行行长周小川作工作报告和会议总结，胡晓炼副行长主持座谈会，王洪章、刘士余、马德伦、易纲、杜金富、李东荣、郭庆平、金琦出席会议。

会议认为，2011年以来，面对极其复杂的国内外经济金融环境，人民银行按照党中央、国务院的决策部署，把稳定物价总水平作为金融宏观调控的首要任务，坚持实施稳健的货币政策，稳步推进金融改革发展，切实维护金融稳定，有效提升金融服务与管理水平，促进了国民经济平稳较快发展。

会议指出，党中央、国务院对当前经济形势和下半年经济工作高度重视，相继召开会议，科学分析了当前经济形势和经济运行中面临的困难和挑战，提出了下半年经济工作的总体要求、工作重点和措施，人民银行系统要认真学习领会，坚决贯彻落实。

一是要认真学习领会胡锦涛总书记在庆祝中国共产党成立90周年大会上的重要讲话。7月初，人民银行党委专门印发文件，对在全系统认真学习领会胡锦涛总书记在庆祝中国共产党成立90周年大会上的重要讲话作了部署。人民银行各级行党组织和广大党员，要把深入学习领会胡锦涛总书记的重要讲话，作为当前和今後一个时期的重大政治任务，切实抓紧抓好。各级党委班子要把学习讲话作为党委中心组学习的主要内容，并组织制定本单位的具体学习方案，加强领导，切实抓好落实。要在联系实际、学以致用上下工夫，把学习效果转化为履行中央银行职责的实际成效。

二是要把思想和行动统一到中央决策部署上来，继续实施好稳健的货币政策。当前，我国经济发展正由政策刺激向自主增长有序转变，继续朝着宏观调控预期方向发展。既要看到我国经济发展的基本面是好的，保持经济平稳较快发展具有很多有利条件和积极因素，进一步增强做好经济工作的信心；又要看到经济发展中不平衡、不协调、不可持续矛盾仍然突出，国际环境和国内经济运行中的新情况、新问题、新矛盾不断出现，特别是国内通胀预期依然较强，稳定物价的基础还不牢固，一旦政策松动就有反弹的可能。下半年，要按照中央的决策部署，继续切实处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期三者关系，坚持把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务，继续实施好稳健的货币政策，保持必要的政策力度。同时，把握好调控的方向、力度和节奏，进一步提高调控的针对性、灵活性和前瞻性。要综合运用利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率和宏观审慎管理等工具组合，保持合理的社会融资规模和节奏。要进一步优化信贷结构，引导金融机构继续加大对符合条件的中小企业特别是小、微企业的支持力度。要按照中央关于“房地产调控决心不动摇、方向不改变、力度不放松”的要求，进一步执行好差别化住房信贷政策，督促金融机构对符合条件的保障性住房建设项目及时发放贷款，促进房地产市场健康平稳发展。要继续全面推进农村金融产品和服务方式创新，加大对农田水利建设的金融支持。做好促进区域经济协调发展的金融支持工作。

三是要扎实推进金融改革发展稳定各项工作，提升中央银行金融服务和管理水平。深化金融重点领域和关键环节改革。继续引导金融机构加强利率定价机制建设，推进利率市场化改革。进一步完善人民币汇率形成机制，更多发挥市场供求及篮子货币在汇率调节中的作用。推进已改制大型商业银行完善现代金融企业制度，继续推动中国农业银行深化“三农金融事业部”改革试点，持续改进“三农”金融服务。推动实施政策性金融机构改革。继续研究深化农村信用社改革，推动农村信用社在资本质量、法人治理和服务“三农”等方面再上台阶。继续开展建立存款保险制度各项基础性专题研究。将跨境贸易人民币结算扩展到全国，稳步推进境外项目人民币融资试点，放开外商直接投资人民币结算。继续深化外汇管理体制改革，有序推进资本项目开放。完善金融风险监测评估机制，防范系统性风险，切实维护金融稳定。切实履行金融市场监管职责，加快金融产品创新，促进银行间市场、黄金市场等规范发展。进一步提高金融服务与管理水平。做好金融业“十二五”立法规划编制工作，全面推进依法行政，继续开展金融消费者保护试点。推进金融统计标准化实施工作，进一步完善社会融资规模统计与监测体系。继续推进第二代支付系统建设，改善农村支付服务环境。加强对非金融机构支付服务的持续监管。大力推进金融IC卡在公共服务领域试点应用。稳妥推进国库信息化建设，切实加强国库监督管理。科学管理发行基金，确保现金供应。进一步推动社会信用体系建设，加强对征信市场的监督管理。加大反洗钱监测和监管力度。

四是进一步加强人民银行系统建设和管理。着力推进学习型党组织建设，切实抓好干部职工思想道德建设和作风建设，全面开展央行文化建设。扎实推进人民银行创先争优活动。继续抓好党建宣传工作。深入开展党风廉政建设和反腐倡廉工作，严格执行党风廉政建设责任制，加强惩治和预防腐败体系建设。加强领导班子和干部队伍建设。加强基层行建设，更好地发挥基层行履职效能。进一步增强预算意识，防范财务管理风险。严格规范“三公经费”管理，认真落实党政机关和领导干部公务用车配备使用管理规定，切实做好公务用车专项治理工作。加强发行库安全管理，严格遵守发行纪律。扎实推进内审转型工作，不断完善风险管理和内部控制体系。加强後勤管理，努力完成节能减排目标。坚持严格依法合规采购，不断提高采购工作质量和效率。加强和改进参事室工作，积极探索参事工作新方式。不断提高离退休干部服务水平。积极发挥工会、共青团、妇女组织的作用。抓好安全生产和安全管理，坚决杜绝重大安全事故。

会议要求，人民银行系统干部职工要切实把思想和行动统一到胡锦涛总书记重要讲话精神上来，坚定信心，同心协力，圆满完成全年各项工作，为促进国民经济平稳较快发展作出更大贡献。(完)

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