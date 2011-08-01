〔中国货币市场〕回购利率涨跌互现,资金供给存在结构性失衡(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海8月1日电---中国银行间市场资金面周一总体偏宽,但存在结构性失衡.隔夜品种的供给充足,其利率跌幅相对明显,而七天回购加权平均利率CN7DRP=CFXS受到5日将调整存款准备金的影响,供给略微有些紧张,其利率跌幅也相对有限.
交易员并预计,由于7月末一些银行揽储行为,在8月5日银行可能需要补缴准备金的可能性大,对流动性收紧的预期导致大行不愿出借七天以上资金,造成资金面的结构性失衡,预计近期资金供给不平衡的情况还将延续.
"资金总的来说不算紧张,隔夜资金很多行(银行)都在出,...七天期以上的(回购)可能是因为5号要调整存款准备金的影响,银行不太愿意借(出借资金)."华南一银行交易员称.
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:25 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0422 3.503 -46.08
七天CN7DRP=CFXS 5.0094 5.0979 -8.85
14天CN14DRP=CFXS 5.7346 5.5998 +13.48
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0275 3.4856 -45.81
七天CHICNY7D=CFXS 5.0820 5.1156 -3.36
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0500 3.5200 -47.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 5.0300 5.1500 -12.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 5.7100 5.6900 +2.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.0263 3.4817 -45.54
七天SHICNYSWD= 5.0121 5.1142 -10.21
三个月SHICNY3MD= 5.9712 5.9993 -2.81
====================================================================(完)
--发稿 曲伟治; 审校 林高丽/张喜良
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