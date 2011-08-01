《企业看点》--8月1日财务活动报导摘要

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透班加罗尔8月1日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 英国金融时报引述知情人士报导称,前友邦保险(1299.HK)执行长Mark Wilson拟募资,以竞购Aviva(AV.L)的非核心新兴市场业务.[ID:nL3E7J1094]
* 星期日电讯报报导,欧洲最大的对冲基金Lansdowne Partners已经售出其所持高盛(GS.N)的5.17亿英镑(约合8.49亿美元)股票,此举凸显出对于全球银行业前景的忧虑.[ID:nL6E7IV0CS]
* 伦敦证交所(LSE.L)执行长对金融时报表示,德意志交易所(DB1Gn.DE)和纽约-泛欧交易所集团NYX.N拟进行合并,令伦敦作为全球金融中心的地位受到威胁.[ID:nL6E7IV0HJ]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 艾茂林
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类