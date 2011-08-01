《企业看点》--8月1日财务活动报导摘要

路透班加罗尔8月1日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 英国金融时报引述知情人士报导称,前友邦保险(1299.HK)执行长Mark Wilson拟募资,以竞购Aviva(AV.L)的非核心新兴市场业务.[ID:nL3E7J1094]

* 星期日电讯报报导,欧洲最大的对冲基金Lansdowne Partners已经售出其所持高盛(GS.N)的5.17亿英镑(约合8.49亿美元)股票,此举凸显出对于全球银行业前景的忧虑.[ID:nL6E7IV0CS]

* 伦敦证交所(LSE.L)执行长对金融时报表示,德意志交易所(DB1Gn.DE)和纽约-泛欧交易所集团NYX.N拟进行合并,令伦敦作为全球金融中心的地位受到威胁.[ID:nL6E7IV0HJ]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)