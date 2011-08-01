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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 13:12 BJT

《外汇动态》美元/日圆从高位回落,受日本出口商卖盘拖累

0449GMT---美元兑日圆从美国达成债务协议刺激的高位回落,日本出口商的抛盘令美元/日圆承压;美元在上周後半段跌至历史低位附近後,日本出口商对美元窜升感到宽慰.

美元/日圆JPY=较日高78.05水平回落逾0.5日圆至77.46.而78.05距离一目均衡转换线78.08仅咫尺之遥.

一日系银行的期权交易员指出,憧憬日本干预而在上周买入美元/日圆买权的部分市场人士,目前正轧平其仓位.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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