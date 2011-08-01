〔欧元区数据〕7月Markit制造业PMI终值降至50.4,为2009年9月以来最低

路透伦敦8月1日电---周一公布的一项重要调查显示,新订单萎缩,拖累欧元区7月制造业降至几近停滞地步.该数据显示,制造业产出增速为欧元区摆脱经济衰退以来最低.

7月德法两国制造业增速放缓,此两国一直在撑起欧元区制造业的增长.而西班牙制造业PMI在5月和6月大幅下滑後,7月更是急速下行.