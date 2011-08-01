〔德国数据〕7月制造业PMI终值降至52.0,为21个月来最低

路透柏林8月1日电---周一公布的数据显示,德国7月制造业增速为21个月来最慢,新订单出现两年多来的首次下滑,再次显示德国经济的强劲复苏势头正在减弱.

Markit制造业采购经理人指数(PMI)显示,7月指数终值为52.0,为2009年10月以来最弱水准,上月为54.6,初值为52.1.