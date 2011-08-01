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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 13:51 BJT

更正:〔汽车产业〕日本7月非迷你汽车销售按年减少27.6%--汽车经销商协会

(更正:因原文有误,内文第二段丰田汽车不包括雷克萨斯的销量应为下滑"37%",非"27%")

路透东京8月1日电---日本汽车经销商协会(JADA)周一称,剔除660cc迷你车型後的7月汽车销量较上年同期减少27.6%至241,472部.

丰田汽车(7203.T)不包括雷克萨斯(凌志)的销量下滑37%,日产汽车(7201.T)销量下降17.6%,本田汽车(7267.T)销量减少33.2%.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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