〔英国数据〕7月制造业PMI跌至49.1,为两年来首次出现萎缩

路透伦敦8月1日电---周一公布的数据显示,英国7月制造业活动为两年来首度出现萎缩,增添英国经济陷入困境的迹象,政府面临更多压力需刺激经济.

7月MARKIT/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)降至49.1,低于6月修正值51.4,这是指数自2009年7月以来首次跌落50的荣枯分水岭,也是2009年6月以来最低.