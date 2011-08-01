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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 16:56 BJT

《中国公开市场预测》一年央票维持地量发行,收益率料难破稳势

* 明日一年央票发行量10亿元,维持地量

* 一二级收益率倒挂幅度仍大

* 央行维稳意图明显,收益率料续持平

路透上海8月1日电---中国央行公开市场周二将招标发行10亿元人民币一年期央票,发行量持平于上周.一二级市场央票收益率倒挂幅度仍大,但央行维持央票的地量发行,显示明显的维稳意图,预计明日一年央票中标收益率仍难破稳势.

央行上周二招标发行的10亿元一年期央票,中标收益率连续四周持平于3.4982%;央行同日没有进行正回购操作.

"没什麽悬念,应该还是不动,10亿就是象征性的量,"上海一银行交易员称.

北京一银行交易员则表示,目前央票收益率的倒挂令公开市场操作再次面临困境,小幅提高发行收益率难有效果,如选择大幅上调收益率,对弱势中的债市又是雪上加霜,因此央行更倾向于暂时保持发行收益率的稳定.

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,一年期品种最新收益率报在3.8015%,较上月末的高点3.90%虽已有所回落,但一二级倒挂仍逾30个基点(bp).

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前连续两周维持净投放,其中上周放量至320亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 10

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 240

正回购到期 220

====================================(完)

--发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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