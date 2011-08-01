《Russell专栏》美国债务协议的达成是否意味着大宗商品将延续升势?

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 丁琦/兰秀娟/梁睿雪

路透新加坡8月1日电---在负债上限问题上,诚如英国前首相丘吉尔所言,美国在其他手段均告失败的最後关头,作出了正确的抉择.对于大宗商品投资者而言,目前的问题是,美国负债上限协议的达成,是否能引发一波持续性的扬升行情.

美国达成债务协议的消息无疑扶助了原油和铜价走高,而黄金则从纪录高点回落,因其避险魅力有所减退.

尽管此前美国债务僵局和欧洲主权债务危机吸引了大部分关注的目光,并影响了短线价格走势,但在今年剩馀时间内,大宗商品的前景则将由亚洲、尤其是中国的状况所推动.

投资者正密切关注每一项经济数据所发出的信号,以判断中国这个全球第二大经济体兼最大商品消费国,是会实现软着陆还是前景堪忧.

经济数据就是这样,不管你现在持何种看法,一般都能从数据中找到足够的支持理由,中国7月官方采购经理人指数(PMI)数据也不例外.

官方数据显示,中国7月制造业PMI指数从上月的50.9降至50.7,证实主要工业领域的增速正在放缓,制造业PMI跌至29个月新低.[ID:nCN1866343]

不过,新订单分项指数继续站稳于50的荣枯分水岭上方,从50.8升至51.1,暗示未来数月整体PMI或持于当前水平附近,这仍可令大宗商品多头鼓舞.

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欲浏览美国债务问题图表,请点选链接:(r.reuters.com/nud82s)

欲浏览智利矿业生产图表,请点选链接:(r.reuters.com/gyz52s)

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但汇丰(HSBC)发布的7月PMI则跌破50,至49.3,表明制造业增速较6月下滑.[ID:nCN1866441]

不过汇丰表示,从按年口径看,目前PMI水平仍与12-13%的工业增速保持着一致步调.

如果真是这样的话,中国将实现软着陆,经济年均增速将继续保持在8-9%.

这肯定足以支撑对未来数月中国大宗商品需求的偏多看法.