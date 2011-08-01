每日管理建议：如何树立自信？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿7月27日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下不代表路透观点。
不自信很难在商界成功。但人人时而都会感到不安全。以下三种方法可以让你建立自信：
1.诚实。要知道自身长处以及仍需学习的地方。准确认识自己的能力，可以让你辨别自我怀疑与缺乏技能之间的区别。
2.练习。如对某项任务或工作感到担忧，那就去练习。提前准备既可提高技能也可提高自信。
3.拥抱新机遇。发挥长处很聪明，但是如果这意味着不尝试新鲜事物的话，那就未必了。战胜新的挑战，可以自我提醒，知道自己擅长什麽。
--摘自《如何建立自信》（How to Build Confidence），作者Amy Gallo。（完）
--编译：张敏 发稿：程芳
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。