每日管理建议：如何树立自信？

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿7月27日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下不代表路透观点。

不自信很难在商界成功。但人人时而都会感到不安全。以下三种方法可以让你建立自信：

1.诚实。要知道自身长处以及仍需学习的地方。准确认识自己的能力，可以让你辨别自我怀疑与缺乏技能之间的区别。

2.练习。如对某项任务或工作感到担忧，那就去练习。提前准备既可提高技能也可提高自信。

3.拥抱新机遇。发挥长处很聪明，但是如果这意味着不尝试新鲜事物的话，那就未必了。战胜新的挑战，可以自我提醒，知道自己擅长什麽。

--摘自《如何建立自信》（How to Build Confidence），作者Amy Gallo。（完）