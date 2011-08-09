〔中国公开市场〕央行今日将进行830亿元正回购操作,期限28天--业内人士

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海8月9日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行830亿元人民币28天期正回购操作.
央行公开市场稍後还将招标发行20亿元人民币一年期央票,发行量较上周增加一倍.虽然资金面较前期已有明显缓解,但一二级市场收益率倒挂使得央票需求仍然不足,预计该一年期品种中标收益率仍将持稳.
央行上周二招标发行的10亿元一年期央票,中标收益率连续五周持平于3.4982%;央行同日没有进行正回购操作.
央行上次进行28天期正回购操作是在7月19日,中标利率持平在2.80%,操作量为250亿元.
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)
--发稿 刘昕/周晓峰; 审校 乔艳红
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。