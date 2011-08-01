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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 13:31 BJT

〔美股业绩〕搜狐第二季GAAP每股盈馀为1.10美元,营收为1.987亿美元

路透8月1日电---搜狐(SOHU.O)周一公布:

* 第二季公认会计原则(GAAP)每股盈馀1.10美元

* 第二季营收1.987亿美元,汤森路透I/B/E/S预估为1.908亿

* 预计第三季营收介于2.25-2.30亿美元

* 第二季非GAAP每股盈馀为1.21美元

* 预计第三季非GAAP每股盈馀1.20-1.25美元

* 第二季毛利润率为73% (完)

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