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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 13:35 BJT

〔表格〕日本7月整体汽车销量较上年同期下滑23.3%--行业协会

路透东京8月1日电---周一公布的行业数据显示,包括排气量660cc迷你车在内的日本7月整体汽车销量较上年同期减少23.3%,至373,058辆.

以下为国内销售的分项数据,括号内为较上年同期变动百分比数据:

今年迄今 2011年1-7月 2010年1-7月

总计 2,292,303 (-27.1) 3,143,417

注册数 1,436,651 (-30.1) 2,054,094

迷你车 855,652 (-21.5) 1,089,323

7月 2011 2010

总计 373,058 (-23.3) 486,604 (+12.9)

注册数 241,472 (-27.6) 333,403 (+15.0)

迷你车 131,586 (-14.1) 153,201 (+ 8.6)

6月 2011 2010

总计 351,826 (-21.6) 448,816 (+17.4)

注册数 225,024 (-23.3) 293,537 (+20.6)

迷你车 126,802 (-18.3) 155,279 (+11.8)

5月 2011 2010

总计 237,364 (-33.4) 356,147 (+22.0)

注册数 142,154 (-37.8) 228,514 (+28.0)

迷你车 95,209 (-25.4) 127,633 (+12.4)

4月 2011 2010

总计 185,672 (-47.3) 352,465 (+24.1)

注册数 108,824 (-51.0) 222,095 (+33.5)

迷你车 76,848 (-41.1) 130,370 (+10.8)

3月 2011 2010

总计 437,598 (-35.1) 674,493 (+23.5)

注册数 279,389 (-37.0) 443,298 (+37.2)

迷你车 158,209 (-31.6) 231,195 (+ 3.7)

2月 2011 2010

总计 401,292 (-12.4) 458,224 (+20.4)

注册数 252,634 (-14.3) 294,886 (+35.1)

迷你车 148,658 (- 9.0) 163,338 (+27.3)

1月 2011 2010

总计 305,494 (-16.7) 366,668 (+21.5)

注册数 187,154 (-21.5) 238,361 (+36.8)

迷你车 118,340 (- 7.8) 128,307 (+ 0.7)

来源:

普通车辆数据由日本汽车经销商协会(JADA)提供.

迷你车数据由日本全国轻自动车协会连合会(JMVA)提供.月度数据有时会进行修正.(完)

--编译 李春喜;审校 程琳

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