〔表格〕日本7月整体汽车销量较上年同期下滑23.3%--行业协会

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透东京8月1日电---周一公布的行业数据显示,包括排气量660cc迷你车在内的日本7月整体汽车销量较上年同期减少23.3%,至373,058辆.
以下为国内销售的分项数据,括号内为较上年同期变动百分比数据:
今年迄今 2011年1-7月 2010年1-7月
总计 2,292,303 (-27.1) 3,143,417
注册数 1,436,651 (-30.1) 2,054,094
迷你车 855,652 (-21.5) 1,089,323
7月 2011 2010
总计 373,058 (-23.3) 486,604 (+12.9)
注册数 241,472 (-27.6) 333,403 (+15.0)
迷你车 131,586 (-14.1) 153,201 (+ 8.6)
6月 2011 2010
总计 351,826 (-21.6) 448,816 (+17.4)
注册数 225,024 (-23.3) 293,537 (+20.6)
迷你车 126,802 (-18.3) 155,279 (+11.8)
5月 2011 2010
总计 237,364 (-33.4) 356,147 (+22.0)
注册数 142,154 (-37.8) 228,514 (+28.0)
迷你车 95,209 (-25.4) 127,633 (+12.4)
4月 2011 2010
总计 185,672 (-47.3) 352,465 (+24.1)
注册数 108,824 (-51.0) 222,095 (+33.5)
迷你车 76,848 (-41.1) 130,370 (+10.8)
3月 2011 2010
总计 437,598 (-35.1) 674,493 (+23.5)
注册数 279,389 (-37.0) 443,298 (+37.2)
迷你车 158,209 (-31.6) 231,195 (+ 3.7)
2月 2011 2010
总计 401,292 (-12.4) 458,224 (+20.4)
注册数 252,634 (-14.3) 294,886 (+35.1)
迷你车 148,658 (- 9.0) 163,338 (+27.3)
1月 2011 2010
总计 305,494 (-16.7) 366,668 (+21.5)
注册数 187,154 (-21.5) 238,361 (+36.8)
迷你车 118,340 (- 7.8) 128,307 (+ 0.7)
来源:
普通车辆数据由日本汽车经销商协会(JADA)提供.
迷你车数据由日本全国轻自动车协会连合会(JMVA)提供.月度数据有时会进行修正.(完)
--编译 李春喜;审校 程琳
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。