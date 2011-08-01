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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 13:43 BJT

〔标题新闻〕韩国现代汽车<005380.KS>7月汽车销量同比增长9.8%,海外汽车销量同比增长7.2%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS6E7F6044]

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