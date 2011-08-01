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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 14:06 BJT

〔全球经济〕澳洲国库部长称,美国财政整固为全球经济增长所需

路透悉尼8月1日电---澳洲国库部长斯万表示:

* 美国达成债务协议是迈出了重要的第一步,希望美国国会批准

* 美国财政整固为全球经济增长所需(完)

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