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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 14:07 BJT

〔东京美债〕公债价格下跌,但美国债务协议加剧经济担忧

路透香港8月1日电---美国公债期货周一在亚洲时段从八个月高位回落,此前美国共和党和民主党就削减预算赤字和提高债务上限达成协议,尽管削减开支料将加增本已疲弱的美国经济面临的阻力.

市场人士目前等待观望是否国会众议院将批准该协议,并在8月2日国债违约的截止日期前提交总统奥巴马签署,尽管立法者表示该协议将获得通过.[ID:nCT0471671]

该消息提振亚洲股市飙涨,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS升幅近2%,标准普尔电子迷你期货ESv1一度上涨1.5%.其他避险资产,如瑞郎CHF=和黄金XAU=普遍下挫.[MKTS/ASCN]

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