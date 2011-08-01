〔东京美债〕公债价格下跌,但美国债务协议加剧经济担忧

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透香港8月1日电---美国公债期货周一在亚洲时段从八个月高位回落,此前美国共和党和民主党就削减预算赤字和提高债务上限达成协议,尽管削减开支料将加增本已疲弱的美国经济面临的阻力.
市场人士目前等待观望是否国会众议院将批准该协议,并在8月2日国债违约的截止日期前提交总统奥巴马签署,尽管立法者表示该协议将获得通过.[ID:nCT0471671]
该消息提振亚洲股市飙涨,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS升幅近2%,标准普尔电子迷你期货ESv1一度上涨1.5%.其他避险资产,如瑞郎CHF=和黄金XAU=普遍下挫.[MKTS/ASCN]
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。