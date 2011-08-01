〔全球金融〕美国主权评级被降不会对债权人构成大问题--韩央行官员

路透首尔8月1日电---韩国央行一名高级官员周一向路透表示,对各国央行等美国公债的主要债权人而言,美国主权评级遭到下调从本质上来说不会造成大问题.

"对各国央行和主权财富基金这些美国公债的现有持有者而言,美国评级遭到下调,也就是说下调到AA,从本质上来说不会造成大问题,因为目前没有什麽理想的替代品可以取代美国公债,"韩国央行外汇储备管理部主管Hong Taeg-ki在电话中称.(完)