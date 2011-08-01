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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 14:00 BJT

〔澳新汇市〕美国债务协议提振新西兰元与澳元上涨,市场关注澳洲央行

路透悉尼/惠灵顿8月1日电---新西兰元周一触及30年新高,澳元亦走强,因美国两党在最後一刻达成协议提高债务上限,提振股市和商品价格上涨.

该消息激励风险意愿,以商品货币获益最大,不过目前仍不清楚减支幅度是否足以避免美国主权债信评级遭调降.

新西兰元兑美元NZD=D4触及0.8842美元,该水准上次于1981年5月中旬触及,当时汇率尚为央行控制.澳元兑美元AUD=D4上涨0.5%至盘中高点1.1060,接近其29年的高点.

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