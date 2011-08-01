〔欧股业绩〕汇丰控股上半年税前获利增至115亿美元,优于预估

* 上半年税前获利115亿美元,上年同期为111亿美元(路透预估为109亿美元)

* 环球银行及资本市场业务利润下降12%

* 贷款减值及其他信贷风险准备为53亿美元,较上年同期下降30%,较2010年下半年减少19%

* 2011年宣派之每股普通股股息共0.18美元,上升12.5%

* 在美国,对信用卡业务的策略检讨取得进展

* 成本效益比率为57.5%,2010年上半年为50.9%,2010年下半年为59.9%