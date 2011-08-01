版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 16:37 BJT

〔欧股业绩〕汇丰控股上半年税前获利增至115亿美元,优于预估

路透伦敦8月1日电---汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)公布:

* 上半年税前获利115亿美元,上年同期为111亿美元(路透预估为109亿美元)

* 环球银行及资本市场业务利润下降12%

* 贷款减值及其他信贷风险准备为53亿美元,较上年同期下降30%,较2010年下半年减少19%

* 2011年宣派之每股普通股股息共0.18美元,上升12.5%

* 在美国,对信用卡业务的策略检讨取得进展

* 成本效益比率为57.5%,2010年上半年为50.9%,2010年下半年为59.9%

* 平均普通股股东权益回报率升至12.3%,2010年上半年为10.4%

* 当前经济环境存在很多挑战,依然看好新兴市场前景

* 美国和欧洲的经济增长将可能保持迟滞

* 拉美、美国、英国、法国和中东业务重组将令岗位减少约5,000个.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐