〔日股业绩〕本田汽车第一季集团税前获利为293亿日圆,同比下降88.6%

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透8月1日电---日本本田汽车(7267.T):
* 第一季集团营业利润为225.8亿日圆,较上年同期大降90.4%
* 第一季集团税前获利为293亿日圆,同比下降88.6%
* 第一季集团净利为318亿日圆,同比下降88.3%
* 将2011/12年度集团营业利润获利预估从2,000亿日圆上调至2,700亿日圆
* 将2011/12年度集团税前获利预估从2,150亿日圆上调至2,850亿日圆
* 将2011/12年度集团净利预估从1,950亿日圆上调至2,300亿日圆
* 预计六个月集团营业利润为500亿日圆
* 预计六个月集团税前获利为600亿日圆,净利为500亿日圆
* 维持2011/12年度美元兑日圆汇率预估在80日圆
* 将2011/12年度欧元兑日圆汇率预估由110日圆调整至112日圆 (完)
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类