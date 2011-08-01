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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 14:16 BJT

〔日股业绩〕本田汽车第一季集团税前获利为293亿日圆,同比下降88.6%

路透8月1日电---日本本田汽车(7267.T):

* 第一季集团营业利润为225.8亿日圆,较上年同期大降90.4%

* 第一季集团税前获利为293亿日圆,同比下降88.6%

* 第一季集团净利为318亿日圆,同比下降88.3%

* 将2011/12年度集团营业利润获利预估从2,000亿日圆上调至2,700亿日圆

* 将2011/12年度集团税前获利预估从2,150亿日圆上调至2,850亿日圆

* 将2011/12年度集团净利预估从1,950亿日圆上调至2,300亿日圆

* 预计六个月集团营业利润为500亿日圆

* 预计六个月集团税前获利为600亿日圆,净利为500亿日圆

* 维持2011/12年度美元兑日圆汇率预估在80日圆

* 将2011/12年度欧元兑日圆汇率预估由110日圆调整至112日圆 (完)

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