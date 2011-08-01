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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 14:21 BJT

〔印度经济〕央行须继续收紧货币政策,直到通胀明确下滑--政府报告

路透新德里8月1日电---印度政府报告指出:

* 央行将必须继续收紧货币政策,直到通胀呈现明确下滑迹象

* 印度经济2011/12年度将增长8.2%

* 印度必须提高固定资产投资率,以保持9%的经济增长率

* 印度2012年3月整体通胀率料在6.5%

* 整体通胀率在10月前将持于9%,自11月起料有所下降

* 2011/12年度资本流入规模预计为720亿美元 (完)

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