版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 14:18 BJT

〔日本股市〕日经指数受空头回补带动飙升,美国达成关键的债务协议

路透东京8月1日电---日本股市日经指数周一飙升,一度受空头回补和期货引领的买盘带动而重回万点关口上方,为三日来首见.之前,美国国会领袖已久削减赤字和避免违约达成了一项协议.

日经指数.N225盘中高见10,040.13点,随後回吐一些涨幅,盘终收高1.3%,以9,965.01点作收.东证股价指数.TOPX收涨1.2%至851.70点.(完)

--编译 王洋;审校 杜明霞

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐