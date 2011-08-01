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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 14:18 BJT

〔韩国股市〕收涨1.83%,受美国举债上限达成协议与三星电子大涨提振

路透首尔8月1日电---韩国股市周一收涨,美国议员达成协议提高举债上限,令投资者感到宽慰.

科技权重股提振大盘,其中三星电子(005930.KS)大涨3.08%.

韩国综合股价指数.KS11收涨1.83%或39.10点,收报2,172.31点.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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