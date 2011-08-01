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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 14:24 BJT

〔东京汇市〕日圆和瑞郎兑美元回落,受美国达成债务协议影响

* 日圆和瑞郎下跌,因投资者解除避险操作

* 美元/日圆反弹可能有限--分析师

* 迹象显示,执行价在72-73日圆的三个月期日圆看涨期权最近存在买需

* 若美国就业数据疲弱,美元/日圆可能测试纪录低点---分析师

路透新加坡/东京8月1日电---美元兑日圆和瑞郎周一释压反弹,此前美国总统奥巴马宣布国会领袖已达成削减支出协议,缓解了美国债务违约的担忧,促使投资者取消避险操作.

商品货币上涨,新西兰元兑美元刷新汇价浮动後新高,澳元接近上周触及的29年高点.

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